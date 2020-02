Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Ajax chute à Getafe, Manchester United fait nul à Bruges avec un but de Martial Reuters • 20/02/2020 à 21:44









L'Ajax chute à Getafe, Manchester United fait nul à Bruges avec un but de Martial par Hugo Chalmin (iDalgo) Auteur d'une prestation sans saveur, l'Ajax s'est logiquement incliné 2-0 jeudi soir à Getafe en seizième de finale aller de la Ligue Europa. Sans idée, la sensation de l'année dernière en Ligue des Champions a buté sur le troisième de la Liga. Ce dernier a pris l'avantage dans ce match à la 38e minute avec un but de Deyverson. Getafe double même la mise à la 93e minute par l'intermédiaire de Kenedy. À aucun moment les Ajacides n'ont créé le danger dans cette rencontre. Aucune de leurs deux tentatives n'a été cadrée. En déplacement au Club Bruges, Manchester United a arraché le nul 1-1. C'est Anthony Martial qui a égalisé à la 36e minute. Un but à l'extérieur décisif en vue du match retour à Old Trafford la semaine prochaine. De son côté, l'Inter Milan a assuré chez le club bulgare de Ludogorets. Malgré une première période poussive, les Nerrazzurri font la différence dans le deuxième acte avec le but d'Eriksen, recrue phare du mercato hivernal, à la 71e minute. Lukaku porte le score à 0-2 dans les dernières secondes. En grande difficulté à Cluj, le FC Séville s'est repris en toute fin de rencontre. Il faut attendre la 83e minute et un but de En-Nesyri pour que les Espagnols s'en sortent avec un nul 1-1. Parmi les autres rendez-vous de la soirée, le Celtic Glasgow et le FC Copenhague se neutralisent (1-1), Benfica perd au Chaktior Donetsk (2-1), Francfort explose Salzbourg (4-1) et le Sporting Portugal assure contre Istanbul Basaksehir (3-1).

