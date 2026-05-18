L'AJ Auxerre, son ADN c'est la Ligue 1

En ballotage défavorable face à Nice et au Havre au coup d’envoi de la dernière journée, l’AJ Auxerre a finalement bouclé sa saison sur la pelouse du LOSC par un troisième succès d’affilée, synonyme de maintien direct. Les supporters icaunais ont vécu une soirée au-delà de leurs espérances et se voient récompensés de leur soutien sans faille.

Arrivés à l’aire d’autoroute où les attendent l’escorte de police qui les accompagnera jusqu’au Stade Pierre-Mauroy, les plus de mille supporters auxerrois ont du mal à croire le dispositif mis à leur disposition pour parcourir les trois quarts d’heure de route restants jusqu’à Villeneuve-d’Ascq. Près d’une quinzaine de véhicules et quelques motos ouvriront la route aux onze bus affrétés pour l’occasion. Enorme, d’un côté comme de l’autre. Logique aussi : au terme d’une saison ratée sur le plan sportif, la fidélité et le soutien du public icaunais ne se sont jamais démentis et ce déplacement à Lille est là pour le prouver.

Dans le parcage bourré à craquer, les drapeaux bleu et blanc claquent au vent sans discontinuer. Ceux qui ont les mains libres les utilisent pour applaudir à tout rompre ou pour jeter un œil sur l’évolution du score des matchs Lorient-Le Havre et Nice-Metz, décisifs dans la course au maintien. C’était le début d’une soirée à graver dans la grande histoire de l’AJA, un petit club qui ne cessera jamais de surprendre et de rappeler qu’il occupe une place de choix dans l’histoire du football français.…

Par Julien Duez, à Villeneuve-d’Ascq pour SOFOOT.com