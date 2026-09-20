L'AJ Auxerre bat le Stade brestois et respire enfin
AJ Auxerre 2-1 Stade Brestois 29
Buts : Archer (46e), Le Guen (csc, 83 e ) pour l’AJA // Mboup (23e) pour le SB29
Un match, c’est 90 minutes. Si cette phrase est un truisme pour beaucoup, il semblerait qu’elle ait échappé aux Brestois ce dimanche. Après une première période remarquable, Lucas Tousart et ses copains se sont éteints, laissant peu à peu les hommes de Will Still reprendre du poil de la bête et afficher un jeu plutôt plaisant à mater. L’AJA se rassure et empoche trois points précieux pour le maintien tandis que les Bretons s’enfoncent dans le ventre mou de la Ligain.…
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