L'AJ Auxerre bat le Stade brestois et respire enfin

AJ Auxerre 2-1 Stade Brestois 29

Buts : Archer (46e), Le Guen (csc, 83 e ) pour l’AJA // Mboup (23e) pour le SB29

Un match, c’est 90 minutes. Si cette phrase est un truisme pour beaucoup, il semblerait qu’elle ait échappé aux Brestois ce dimanche. Après une première période remarquable, Lucas Tousart et ses copains se sont éteints, laissant peu à peu les hommes de Will Still reprendre du poil de la bête et afficher un jeu plutôt plaisant à mater. L’AJA se rassure et empoche trois points précieux pour le maintien tandis que les Bretons s’enfoncent dans le ventre mou de la Ligain.…

SW pour SOFOOT.com