information fournie par So Foot • 05/05/2023 à 17:26

L’AJ Auxerre appelle ses supporters au calme

Auxerre n’a pas le droit de sourire.

Dans un communiqué, le club bourguignon a appelé ses supporters à changer d’attitude s’ils souhaitent continuer de se rendre au stade. En effet, l’AJA a écopé d’une amende de 20 000 euros et la fermeture avec sursis de la partie basse de la tribune OAH – du partenariat avec l’Office auxerrois de l’habitat – pour un match. En cause, les incidents survenus contre Lille le 22 avril dernier. Jets d’objets, utilisation d’engins pyrotechniques et interruption de la rencontre sont les éléments qui ont permis à la LFP de prendre cette décision. L’AJ Auxerre a tenu à rappeler à ses fans qu’ « en cas de récidive, une partie de notre stade pourrait donc être fermée pour les deux dernières rencontres de la saison. » …

AC pour SOFOOT.com