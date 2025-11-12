 Aller au contenu principal
L'AIEA dénonce l'absence d'accès aux sites nucléaires bombardés de l'Iran-rapport
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 14:55

L'Iran refuse toujours d'autoriser les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à pénétrer dans les sites nucléaires qu'Israël et les Etats-Unis ont bombardés en juin, déclare mercredi l'agence onusienne dans un rapport, ajoutant que la vérification du stock d'uranium enrichi de Téhéran aurait dû avoir lieu depuis longtemps.

"L'absence d'accès de l'Agence à ce matériel nucléaire en Iran depuis cinq mois signifie que sa vérification (...) n'a que trop tardé", déclare l'AIEA dans ce rapport confidentiel adressé à ses Etats membres et consulté par Reuters.

(Rédigé par François Murphy ; version française Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)

    L AIEA pourrait deja commencer par Israel ... ca rassurerait le monde ... me semble qu au niveau des controles Israel est au niveau de la Corée du Nord ... qd aux experts du nucleaire iranien .. ils ne doivent pas se precipiter pour aider l AIEA ... il me semble que certains donnent des renseifgnements permettant de les assassiner ...

