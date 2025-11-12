L'AIEA dénonce l'absence d'accès aux sites nucléaires bombardés de l'Iran-rapport

L'Iran refuse toujours d'autoriser les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à pénétrer dans les sites nucléaires qu'Israël et les Etats-Unis ont bombardés en juin, déclare mercredi l'agence onusienne dans un rapport, ajoutant que la vérification du stock d'uranium enrichi de Téhéran aurait dû avoir lieu depuis longtemps.

"L'absence d'accès de l'Agence à ce matériel nucléaire en Iran depuis cinq mois signifie que sa vérification (...) n'a que trop tardé", déclare l'AIEA dans ce rapport confidentiel adressé à ses Etats membres et consulté par Reuters.

