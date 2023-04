L'aide publique au développement a atteint un record en 2022, selon l'OCDE

L'aide publique au développement dans le monde a atteint le montant record de 204 milliards de dollars l'an dernier, sous l'effet de l'aide à l'Ukraine ainsi que du soutien aux réfugiés, a annoncé mercredi l'OCDE.

Il s'agit de la quatrième année consécutive de progression de l'aide publique au développement et de l'une des plus fortes hausse sur une année dans l'histoire, souligne l'organisation internationale basée à Paris, dont le Comité d'aide au développement rassemble les principaux fournisseurs d'aide dans le monde.

L'aide au développement avait totalisé 186 milliards de dollars en 2021. La progression entre 2021 et 2022 est de 13,6%.

"Cette hausse en 2022 est principalement due à une forte augmentation des dépenses liées au traitement et à l'accueil des réfugiés" au sein des pays donneurs, a affirmé le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Mathias Cormann, au cours d'une conférence de presse mercredi.

Cette aide envers les réfugiés a plus que doublé sur un an, passant de 12,8 milliards de dollars en 2021 à 29,3 milliards de dollars en 2022, et représentant désormais 14,4% du montant total de l'aide au développement.

Hors de cette aide aux réfugiés, la progression de l'aide internationale est de 4,6%, indique l'OCDE.

Le soutien à l'Ukraine, en guerre depuis février 2022, est l'autre motif de l'envolée de l'aide au développement, a par ailleurs écrit l'organisation dans son rapport annuel, l'aide financière à Kiev étant passée de 918 millions à 16,1 milliards de dollars.

Les financements internationaux, publics comme privés, s'annoncent titanesques dans les années à venir pour l'Ukraine. La Banque mondiale a récemment chiffré à 411 milliards de dollars le coût de la reconstruction du pays, alors que la guerre n'est pas encore terminée.

En 2022, les États-Unis sont restés le principal fournisseur d'aide au développement avec 55,3 milliards de dollars, soit un quart de l'aide totale, devant l'Allemagne (35 milliards), le Japon (17,5 milliards) et la France (15,9 milliards).

Dans l'ensemble, le total de l'aide publique au développement représente 0,36% du revenu national brut (RNB) cumulé des donneurs du Comité d'aide au développement, a par ailleurs calculé l'OCDE mercredi.

Si cette proportion reste inférieure à l'objectif de 0,7% fixé par l'organisation des Nations unies, elle représente le niveau le plus élevé enregistré par le Comité d'aide au développement en 40 ans, et une hausse par rapport à 2021, a précisé l'organisation.