L'aide au suicide pour les prisonniers envisagée par la Suisse

A-t-on le droit d'aider un prisonnier à mourir ? La question est soulevée en Suisse depuis qu'un criminel, interné à vie, a demandé l'accès au suicide assisté. Ce cas a mis en évidence un véritable vide juridique que les autorités helvétiques souhaitent combler début 2020.Le violeur récidiviste suisse Peter Vogt a purgé sa peine il y a plus de dix ans. Il est depuis interné à vie dans un établissement pénitentiaire, ses troubles psychiques le rendant dangereux, selon les autorités suisses. Cet homme de 69 ans en surpoids affirme souffrir de multiples maladies telles que des insuffisances rénale et cardiaque. Cette « vie sans avenir n'est pas une vie, a-t-il assuré à l'AFP. Mieux vaut être mort que derrière des murs à végéter ».Le cas de Peter Vogt :

- De 1974 à 1990, il a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions violentes et sexuelles sur une dizaine de filles et de femmes, âgées de 10 à 56 ans.

- En 1996, il est condamné à 10 ans de prison, avant d'être interné à vie. Cette dernière mesure, introduite en 2004, est la plus radicale du Code pénal suisse.L'organisation d'aide au suicide, Exit Deutsche Schweiz, contactée par le détenu en juillet 2018 n'a pour l'heure pas donné suite à cette demande. Et pour cause ! Bien que le suicide assisté soit autorisé en Suisse, ni le Code pénal ni le Code de déontologie médicale ne se prononcent sur l'accès des prisonniers à cette...