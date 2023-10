information fournie par So Foot • 19/10/2023 à 12:08

L’agente de Mohammed Kudus s’en prend encore au PSG et à Jorge Mendes

La vengeance est un plat qui se mange froid.

Invitée de l’émission Génération After sur RMC, Jennifer Mendelewitsch, agente de Mohammed Kudus, est revenue sur le transfert de l’international ghanéen de l’Ajax Amsterdam à West Ham survenu lors du dernier mercato estival. Souvent prise pour cible sur les réseaux sociaux, lui reprochant de ne pas avoir envoyé son joueurs vers le Paris Saint-Germain. « Il voulait partir, il n’y avait pas 50 000 clubs qui avaient besoin d’un milieu et qui pouvaient se l’offrir, explique la représentante de Mohammed Kudus. Forcément on a proposé son profil au PSG. Maintenant, c’est le choix du club de ne pas avancer. Tous les clubs ont le droit de décider qu’ils vont sur un autre profil ou que ce n’est pas leur priorité. » …

EL pour SOFOOT.com