L'Afrique face au Covid-19 : le Ghana privilégie le paiement électronique

Au Ghana, des paiements électroniques plutôt que du cash. Un code QR universel a été lancé par le gouvernement, pour faciliter et privilégier les règlements par mobile. Car pour le vice-président du pays, Mahamadu Bawumia, les billets de banque sont une des voies de transmissions du coronavirus. « Le Ghana devient ainsi le premier pays d'Afrique et l'un des rares pays au monde à lancer un code QR universel », a-t-il déclaré. Et d'ajouter : « Le code QR universel permettra à tous les commerçants, prestataires de services et institutions de recevoir instantanément des paiements provenant de comptes bancaires [...] ou de comptes sur mobile. » « J'exhorte chaque commerçant ou fournisseur de services à obtenir un code QR universel de leur banque, de leur opérateur téléphonique ou d'une fintech dès que possible. » Au 25 mars, le pays comptait 68 cas confirmés et deux décès liés à la maladie.

Lire aussi Professeur Girard : « La prévention du Covid-19 n'est pas insurmontable »

En Mauritanie, un plan d'urgence. Pour financer la lutte contre le Covid-19, le gouvernement mauritanien va créer un fonds de solidarité nationale de 25 milliards d'ouguiyas (61 millions d'euros). Près de 5 milliards seront consacrés au soutien des 30 000 foyers les plus pauvres du pays, a déclaré le président Mohamed Ould el-Ghazouani dans un discours à la nation mercredi soir. Le premier

... Lire la suite sur LePoint.fr