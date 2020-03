L'Afrique face au Covid-19 : 2 morts en Afrique du Sud

L'Afrique du Sud pleure ses premiers morts. Quelques heures après son entrée dans une période de confinement national de trois semaines, le pays a annoncé ce vendredi 27 mars les décès de deux personnes atteintes du coronavirus. « Nous avons enregistré nos premiers morts du Covid-19. Deux personnes sont mortes dans la province du Cap-Occidental » (Sud-Ouest), a déclaré le ministre de la Santé Zweli Mkhize, ajoutant que le nombre de cas « a passé la barre du millier ». Le pays le plus industrialisé d'Afrique est, de loin, le plus touché du continent depuis l'apparition du Covid-19 en Chine en décembre. Face à la progression exponentielle de la maladie, le président Cyril Ramaphosa a imposé à ses 57 millions de concitoyens de rester chez eux pendant trois semaines. L'ordre est entré en vigueur dans tout le pays vendredi à minuit (22 heures GMT jeudi), diversement respecté. Aux premières heures de la matinée, des dizaines d'habitants de la principale ville du pays, Johannesburg, continuaient, comme si de rien n'était, à se presser en files compactes pour monter à bord des minibus ou faire leurs courses dans les supermarchés, a constaté une journaliste de l'AFP. Les barrages de la police et de l'armée se sont lentement mis en place dans la ville pour contrôler le trafic automobile, proche de celui d'un dimanche matin. En Afrique, seuls la Tunisie, le Rwanda et l'île Maurice se sont jusque-là engagés sur cette voie

... Lire la suite sur LePoint.fr