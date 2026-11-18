Avec 432 vols quotidiens en moyenne en 2025, la France est le pays européen qui compte le plus de liaisons avec l'Afrique du Nord. ( AFP / ED JONES )

Le trafic a progressé de 6% en un an.

L'Afrique du Nord est devenue en 2026, et devrait rester en 2027, la destination avec le plus grand nombre de vols depuis et vers l'Europe, selon des données publiées ce mercredi par Eurocontrol.

"L'Afrique du Nord est devenue la plus grande destination pour l'aviation en Europe, dépassant l'Atlantique Nord et le Moyen-Orient", écrit l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (son nom complet).

De 1996, la date à partir de laquelle ces données ont été agrégées, à 2009, l'Atlantique Nord offrait le plus de vols.

Entre 2015 et 2025, le Moyen-Orient avait pris la tête, les compagnies aériennes du Golfe attirant de plus en plus de voyageurs européens. Mais depuis l'attaque de l'Iran par les États-Unis et Israël le 28 février, les flux touristiques ont largement évité cette région en guerre.

L’Afrique du Nord (les cinq pays bordant la Méditerranée, du Maroc à l'Égypte) a donc bénéficié cette année d'un report des touristes. Eurocontrol a relevé ses atouts, "allant de son climat avantageux et des temps relativement courts de vol à l'expansion des compagnies à bas coûts dans la région".

La France en tête des liaisons avec l'Afrique du Nord

Hors saison touristique, "les solides communautés nord-africaines, établies de longue date à travers toute l'Europe, fournissent également une source stable de demande", a ajouté l'organisation.

En 2025, la France a été de très loin le pays européen avec le plus de liaisons depuis et vers l'Afrique du Nord, avec 432 vols par jour en moyenne. Suit un groupe de pays qui en ont connu entre 115 et 137 par jour : par ordre décroissant l'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et la Turquie.

Eurocontrol a relevé que la croissance de ces marchés mettait une certaine pression sur les centres de contrôle aérien de l'extrême sud de l'Europe.

"Entre janvier et octobre 2026, la hausse du trafic, par rapport à la même période de 2026, est allée de 10 % à Marseille à 99 % à Tirana", selon ses données.