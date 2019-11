L'affaire Ghosn, que sont-ils devenus ? 1. Carlos Ghosn

Il y a bien une date qui circule avec insistance? Celle du mardi 21 avril 2020? On murmure, en effet, que le procès de Carlos Ghosn, en résidence surveillée au Japon depuis plus de huit mois, pourrait bien s'ouvrir ce jour-là devant le tribunal de Tokyo. Qu'il aura ensuite jusqu'à trois audiences par semaine. Mais cette information n'a pas été confirmée par les autorités judiciaires japonaises et n'a donc aucun caractère officiel. Les défenseurs de Carlos Ghosn sont d'ailleurs plutôt pessimistes et redoutent que la tenue de ce procès à haute teneur médiatique soit renvoyée à l'automne 2020, après les Jeux olympiques qui égayeront l'été prochain la capitale nipponne. L'idée ? Éviter de ternir, de quelque manière, l'image du Japon avant cet événement festif et planétaire.Carlos Ghosn soufflera demain, la mort dans l'âme assurément, la première bougie d'anniversaire de sa brutale descente aux enfers. De la journée de Carlos Ghosn, en ce fatidique 19 novembre 2018, on connaît désormais tous les détails : le départ de Beyrouth après un week-end en amoureux avec son épouse Carole, l'atterrissage à l'aéroport de Tokyo Haneda, l'arrivée d'agents de police au contrôle à la frontière et cette phrase : « Veuillez nous suivre, Monsieur? », et puis, le black-out total. Ont suivi 108 jours de prison sous les néons, l'éviction violente de Nissan par son ancien dauphin Hiroto Saikawa, les fuites incessantes dans les journaux sur...