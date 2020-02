L'affaire est dans l'Isak

Dans une Liga en recherche de figures capables d'assurer le spectacle, la Real Sociedad continue son opération séduction grâce à un jeu collectif alléchant. La semaine dernière, une individualité s'est pourtant mise à exploser aux yeux de tous : Alexander Isak. Ce Suédois de 20 ans ira loin, très loin.

La fièvre du jeudi soir et le jour du Seigneur

Real Sociedad : et la magie opéra

La Real Sociedad va bien, son entraîneur Imanol Alguacil va bien, les joueurs aussi, merci. Tour à tour, le club basque s'est coltiné deux gros clients avec un déplacement pour taper le Real Madrid au Santiago-Bernabéu en Coupe d'Espagne (3-4), puis se défaire du coriace Athletic Bilbao en championnat dans un derby bouillant (2-1). Sur le papier, les deux missions apparaissaient compliquées, mais dans les faits, l'les a accomplies avec brio. Ces succès, la Real Sociedad les doit en grande partie à Alexander Isak, qui a planté un doublé au Santiago-Bernabéu et le but de la victoire en fin de match dans le derby, et une passe décisive dans chacune de ces rencontres.À la sortie de sa victoire acquise à Madrid, Alguacil n'a pas réussi à cacher son coup de cœur. "" Et c'est peu de le dire dans cette semaine parfaite pour l'attaquant scandinave. Bien entendu, ce doublé et cette passe décisive face au Real Madrid jeudi dernier sont admirés de tous, mais ce n'est pas tout. Dans la capitale espagnole, sa vivacité d'esprit et sa mobilité, horizontale comme verticale, ont donné des maux de tête aux défenseurs de la Maison-Blanche au point de faire passer Marcelo pour un latéral gauche de pacotille. À tout juste 20 ans, Isak a mis à mal l'une des références des années 2010 à son poste en lui faisant comprendre que la nouvelle vague arrivait fort et sans vraiment prévenir, telle une tempête Ciara.Titulaire en pointe dans le schéma tactique des, Isak a laissé Willian José reprendre du service trois jours plus tard en Liga contre l'Athletic, après quatre matchs consécutifs débutés au mieux depuis le banc de