information fournie par So Foot • 28/12/2023 à 16:40

L’affaire d’Outreau a-t-elle brisé la carrière de Daniel Legrand ?

Pour ses 20 ans, SO FOOT sort un podcast, intitulé "Tellement Pied". Dans chaque épisode, nous reviendrons sur les coulisses d'un article culte paru dans le magazine entre 2003 et 2023. On commence avec l'histoire du portrait de Daniel Legrand, le dernier des acquittés de l'affaire Outreau qui aurait voulu (pu?) devenir footballeur...

<iframe loading="lazy" title="Embed Player" src="https://embed.acast.com/657c63205431560017fa3acf/658d7c8ce90f1d001706b35b" width="100%" height="188px" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

RB et NP pour SOFOOT.com