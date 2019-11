« L'affaire Boulin, c'est l'affaire de tous »

Il y a quarante ans, Robert Boulin, ministre du travail de Valéry Giscard d'Estaing, était retrouvé mort dans la forêt de Rambouillet. Avec d'autres journalistes, Benoît Collombat, grand reporter à Radio-France, a adressé une lettre ouverte à Emmanuel Macron réclamant l'ouverture des archives des services de renseignement sur cette affaire d'Etat jamais élucidée.

« Pour moi, l'affaire Robert Boulin a vraiment commencé en 2002, au domicile parisien d'un colosse. Chez Olivier Guichard, un baron du gaullisme. Ce jour-là, ce grand gaillard très impressionnant accepte de me recevoir pour me dire : "Mais bien sûr ! Robert Boulin a été assassiné, c'est un secret de Polichinelle !" Et il a ajouté : "Je ne sais pas jusqu'où vous pourrez aller..." En 2002, je commençais à peine à travailler sur l'affaire. Après ce rendez-vous, j'y ai consacré des heures et des heures d'enquête. Que je prenais souvent sur mon temps libre.

Ça a débouché sur plusieurs séries de reportages sur France Inter, sur un livre (Un homme à abattre, Fayard, 2007), une bande dessinée (Cher pays de notre enfance, Futuropolis, 2015), un documentaire... Cette affaire est un labyrinthe. Je ne voudrais pas donner l'impression d'être monomaniaque ; j'ai essayé de ne pas être happé même si je m'y replonge régulièrement. Quand on tire un fil, ça devient passionnant. Avec, aussi, le risque de s'y perdre, car chaque fil amène une nouvelle histoire.

« C'est terrible. J'ai été prévenu par la CIA. Robert va être assassiné ! »

Ce qui m'a vite fasciné, c'est que nous sommes à la fin des années 1970, à un moment de bascule, où on assiste à la mondialisation des marchés et où le politique perd du terrain sur le pouvoir économique. L'affaire Boulin, c'est une clé de compréhension d'une époque que j'ai qualifiée d'« années de plomb de la République française », durant lesquelles la violence politique ou syndicale était très présente. En 2003, j'avais eu l'impression d'être allé au bout... Puis j'ai tiré d'autres fils... De nouveaux témoignages...

