 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'aéroport de Bruxelles suspend ses opérations en raison de drones
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 22:45

par Charlotte Van Campenhout

L'aéroport de Bruxelles a temporairement suspendu ses opérations jeudi en raison de la présence de drones, a déclaré un porte-parole du service belge de gestion du trafic aérien.

Les médias locaux ont rapporté que des drones avaient été signalés dans d'autres régions de la Belgique, notamment près d'une base militaire.

Le gouvernement belge avait convoqué plus tôt dans la journée une réunion d'urgence après que la présence de drones a provoqué la fermeture de plusieurs aéroports et d'une base militaire mardi soir.

Le trafic a été régulièrement perturbé ces derniers mois dans plusieurs aéroports européens, notamment dans le nord du continent, en raison de drones.

Pointée du doigt par certains dirigeants, la Russie dément toute implication dans ces incidents.

(Avec Bart Meijer; version française Camille Raynaud)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'aéroport de Bruxelles suspend ses opérations en raison de drones
    L'aéroport de Bruxelles suspend ses opérations en raison de drones
    information fournie par Reuters 06.11.2025 22:48 

    par Charlotte Van Campenhout L'aéroport de Bruxelles a temporairement suspendu ses opérations jeudi en raison de la présence de drones, a déclaré un porte-parole du service belge de gestion du trafic aérien. Les médias locaux ont rapporté que des drones avaient ... Lire la suite

  • Un Boeing 787 destiné à Singapore Airlines (Crédit: Josh Drake / Boeing)
    L'administration Trump annonce des accords avec Boeing en Asie centrale
    information fournie par Reuters 06.11.2025 22:34 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails, commentaires de Boeing dans les paragraphes 2 à 8) par David Shepardson ... Lire la suite

  • Wall Street termine dans le rouge, l'incertitude économique pèse
    Wall Street termine dans le rouge, l'incertitude économique pèse
    information fournie par Reuters 06.11.2025 22:27 

    par Stephen Culp La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, les valeurs technologiques repartant à la baisse tandis que les investisseurs redoutent l'incertitude quant à l'état de santé de l'économie aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones a cédé 0,84%, ou 398,70 ... Lire la suite

  • De la fumée s’élève du site d’une frappe aérienne israélienne ayant visé le village libanais de Tayr Debba, dans le sud du pays, le 6 novembre 2025 ( AFP / Mahmoud ZAYYAT )
    Le président libanais condamne de nouvelles frappes israéliennes
    information fournie par AFP 06.11.2025 21:50 

    Le président libanais Joseph Aoun a condamné de nouvelles frappes menées jeudi sur le sud du Liban par Israël, qui a dit viser des cibles du mouvement pro-iranien Hezbollah, accusé de vouloir se réarmer. L'armée libanaise a elle estimé que les raids israéliens ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank