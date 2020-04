L'adieu au Papet Diouf

Aux larmes. C'est lui le Marseillais... Pape Diouf est mort ce mardi du Coronavirus à 68 ans. Il fut l'un des plus grands présidents de l'OM.

Jamais titré...

Larbi Ben Barek. Basile Boli. Marcel Desailly. Didier Drogba. Il était sans doute écrit qu'un des fils d'Afrique présiderait un jour les destinées de l'OM. Et ce fut Pape Diouf... Sénégalais né au Tchad, passé par Sciences-Po à Aix, un temps postier aux PTT, c'est en tant que journaliste à La Marseillaise qu'il couvrira l'actu du club phocéen et qu'il en deviendra un expert. Sous le règne du tout puissant Bernard Tapie, il sera l'un des rares à ne pas verser dans la courtisanerie ou dans la complaisance, s'attirant même l'estime de Nanard. Son idylle avec le foot se renforcera d'abord par l'organisation de jubilés de grands joueurs en Afrique (Eusebio, Saar Boubacar). Puis il deviendra agent de joueurs, démarrant son écurie avec deux stars de l'OM, Joseph-Antoine Bell et Basile Boli. Dur en affaire, imposant de sa voix rocailleuse de gros fumeur, de sa moustache fournie et de son mètre quatre-vingt dix un savoir-faire impressionnant, il ralliera bientôt Marcel Desailly, Bernard Lama, Sylvain Armand, Greg Coupet, Didier Drogba. Il prendra sous son aile un minot prometteur de 13 ans, Samir Nasri... Pape Diouf entre à l'OM en 2004 en tant que manager du club.Au printemps cette année, malgré sa promesse faite aux supporters, il actionnera le transfert de Didier Drogba à Chelsea, idole du Vélodrome. La transaction honorable de 37 millions d'Euros et l'évidence que Marseille était devenu trop petit pour l'Ivoirien inciteront le peuple phocéen à ne pas faire longtemps grief à son président. Le bon Pape se le mettra définitivement dans la poche deux ans plus tard, un certain dimanche 5 mars 2006. A l'approche d'un PSG-OM, mécontent du nombre insuffisant de places pour ses supporters au Parc et craignant des problèmes de sécurité, il refuse d'envoyer l'équipe première et envoie à la place les minots de la réserve ! Et les jeunes inconnus décrochent un 0-0 héroïque qui leur vaudra les applaudissements du public parisien qui réserveront leurs sifflets aux leurs... En bon président marseillais, il saura réserver ses piques à l'ennemi parisien : ""...