L'activité de l'abattoir de Haute-Saône visé par une enquête suspendue

'activité d'abattage des animaux de boucherie à l'abattoir de Luxeuil-les-Bains, visé par une enquête notamment pour "sévices graves" a été suspendue par le préfet de Haute-Saône ( AFP / Emmanuel Dunand )

L'activité d'abattage des animaux de boucherie à l'abattoir de Luxeuil-les-Bains, visé par une enquête notamment pour "sévices graves" a été suspendue par le préfet de Haute-Saône, a annoncé vendredi la préfecture.

Jeudi, l'association de défense des animaux L214 avait annoncé avoir déposé plainte à l'encontre de la Société d'abattage des Vosges saônoises (SAVS), qui gère l'abattoir mis en cause.

Des vidéos tournées par l'association entre juillet et novembre 2026 montrent des animaux "saignés et suspendus par une patte alors qu'ils sont encore sensibles et conscients".

"Des chevaux subissent plusieurs étourdissements ratés, des veaux sont poussés à coups d'aiguillon électrique, des moutons et des chèvres s'échappent des équipements censés les retenir et errent dans l'abattoir, les pattes dans le sang", énumère l'association dans un communiqué.

Une enquête est ouverte du chef de sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif, a indiqué jeudi à l'AFP le parquet de Vesoul.

"Une enquête judiciaire est en cours, les services de l'État ne pourront apporter aucun commentaire sur les images publiées", a précisé la préfecture.

Le président du conseil d'administration de la SAVS, Laurent Jechoux, a lui déclaré à France 3 Franche-Comté attendre "avec une confiance raisonnable les résultats de l'enquête administrative sur cette affaire, en sachant que notre processus de production a toujours fonctionné sous et avec le contrôle des services vétérinaires présents dans l'abattoir".

Toujours selon France 3, la SAVS a déposé plainte contre L214 pour intrusion dans les locaux où ont été tournées les images.

Sébastien Arsac, directeur des enquêtes de L214, a aussi demandé à la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, "un audit général de tous les abattoirs".

Cette demande d'audit des abattoirs n'a jusqu'à présent jamais obtenu de réponse.

Le problème est "systémique", déplore l'association, qui souligne qu'il s'agit de sa dixième enquête dans un abattoir en deux ans.