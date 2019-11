L'action Française des Jeux gagne 15% dès son introduction en bourse

C'est une entrée réussie, à contre-courant de la tendance du jour. Alors que la Bourse de Paris a ouvert en baisse ce jeudi, l'action de la Française des jeux (FDJ) a, elle, bondi pour son premier jour de cotisation.Après une heure d'échanges, elle a affiché une hausse de 15 %. Un peu après 10h30, elle a même grimpé jusqu'à + 18,5 %. Si cette hausse a de quoi donner le sourire aux 500 000 particuliers et aux autres investisseurs qui ont pris une participation, c'est sur la durée que s'évaluera le véritable succès. Et c'est au moment de la vente de son portefeuille d'actions que se mesurera pour chacun la plus ou moins-value.11 milliards d'euros d'actions ont été souscritsBruno Le Maire, le ministre de l'Economie, y a vu un « immense succès populaire [qui] marque la réconciliation des Français avec l'économie et les marchés ». Il a aussi parlé d'une « réconciliation nécessaire après la crise financière de 2008 », alors que plus de 11 milliards d'euros ont été souscrits pour des actions.Au siège d'Euronext, à La Défense, pour les débuts sur les marchés de l'opérateur de jeux, le ministre a participé à la traditionnelle cérémonie de la cloche, marquant les débuts sur les marchés de l'opérateur de jeux. Il l'a sonnée avec la PDG du groupe, Stéphane Pallez. C'est parti pour l'introduction en Bourse de la @FDJ ! pic.twitter.com/CFd34aBLrp-- Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) November 21, 2019 Le ministre a salué le « travail exceptionnel » des salariés et de la présidente « qui ont fait que la mariée était belle ». Il a également estimé que le succès de l'opération, qui voit la part de l'Etat passer de 72 % à environ 20 %, « devait aussi un peu, quand même, à la politique menée par le gouvernement » qui a « rendu le placement en bourse plus intéressant ».Dans cette opération, l'Etat empoche 2,1 milliards d'euros. La FDJ restera de plus une manne pour les ...