L'action d'Alibaba flambe pour son introduction en bourse à Hongkong

Il y a cinq ans, Jack Ma, patron fondateur de la plateforme de commerce en ligne Alibaba, faisait tinter la cloche de Wall Street pour ce qui reste la plus grosse introduction en Bourse de l'histoire. Cette fois, c'est son fidèle lieutenant Daniel Zhang qui a frappé symboliquement le gong, ce mardi, pour lancer la cotation de l'entreprise à la bourse de Hongkong.En quelques minutes, l'action du géant chinois du e-commerce s'est envolée de plus de 6 %, à 187 dollars contre 176 dollars à l'ouverture. Il faut dire que le groupe n'avait rien négligé, y compris les symboles. L'action est proposée sous le nom de code 9988. En Chine, le chiffre 9 fait référence à l'éternité et le chiffre 8 à la prospérité.Et visiblement ça marche ! Après avoir récolté 25 milliards de dollars lors de son introduction à New York, Alibaba pourrait empocher près de 11 milliards de dollars.Officiellement, cet apport financier doit permettre de faire un nouveau bond en développant de nouveaux services dans la logistique, le soutien de start-up innovantes, le cloud computing...Être moins dépendant de New YorkLa démarche est également stratégique, voire politique. Cela faisait plusieurs mois qu'Alibaba voulait revenir à la bourse de Hongkong. La guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine ainsi que la crise l'ex-colonie britannique ont retardé depuis l'été ce qui est considéré comme la plus grosse introduction en bourse sur cette place depuis 2010.Alibaba est valorisé à près 450 milliards d'euros et dégage tous les jours plus de 60 millions d'euros de cash. Autant dire que l'entreprise a déjà les armes pour assurer son propre développement. La cagnotte qui va être engrangée à Hongkong n'est donc pas financièrement le point essentiel.C'est surtout une façon pour Alibaba de diversifier ses investisseurs sur le marché asiatique et surtout de limiter sa dépendance à Wall Street. Des risques existent : en ...