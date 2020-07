L'accord entre les 27: une "bonne nouvelle" après le Brexit (presse)

L'accord "historique" conclu mardi à Bruxelles entre les 27 dirigeants de l'UE pour relancer l'économie de l'Union est une "bonne nouvelle" qui peut ouvrir la voie à une "fédéralisation" de l'Europe quelques mois après son abandon par le Royaume-Uni, juge mercredi la presse.

"Au lendemain du Brexit, les 27, conscients de leur interdépendance, envoient un signal sans ambiguïté sur leur désir de préserver leur union dans un monde où la pandémie du Covid-19 a exacerbé les rapports de force entre les puissances et réveillé les réflexes nationalistes", se réjouit Le Monde dans son éditorial. "Montrée du doigt pour sa gestion chaotique de l'urgence sanitaire, l'Europe a montré une forme de revanche", estime le quotidien du soir.

Les 27 ont conclu mardi à l'issue d'un sommet marathon un accord sur un plan de relance post-coronavirus, basé pour la première fois sur une dette commune, et vont maintenant devoir trouver de nouvelles ressources pour financer son remboursement.

"Quelques mois après le Brexit, il est heureux qu'au bout du compte le désir d'union l'ait emporté sur le désir de repli", se félicite aussi Libération. "Le pas franchi est bel et bien historique" et "ouvre la voie à une fédéralisation de l'Union", estime Paul Quinio, en soulignant que "sans l'obstination de Macron rien n'aurait été possible".

Est-ce un "redressement durable?", se demande l'éditorialiste du Figaro, Jacques-Olivier Martin. En tout cas, "l'Europe n'a jamais aussi bien porté sa devise; unie dans la diversité", selon lui.

Maintenant que l'accord "historique" est obtenu grâce aux "architectes" Emmanuel Macron et Angela Merkel, "il est impératif de faire bon usage des prêts et des dons", tranche le journal conservateur. Comment? "En choisissant d'investir (numérique, énergie, recherche, spatial) pour transformer les pays malades de la crise plutôt que de financer les dépenses courantes", conseille-t-il.

L'accord signé après 90 heures de négociations est "une bonne nouvelle" même si "la France dépensière peut s'en inquiéter", affirme le quotidien de droite L'Opinion. Mieux: il "est digne d'entrer dans l'histoire". Plus encore: "Il devrait à l'avenir figurer parmi la poignée d'événements fondateurs de cette épopée entre la création de l'Union, la naissance de la monnaie unique, le sauvetage de la Grèce et la montée en puissance du Parlement européen".

C'est un "accord historique arraché au prix fort" mais qui "constitue une avancée majeure dans la construction européenne", écrit Etienne Lefebvre dans Les Echos.

Dans La Montagne, Florence Chédotal ne veut pas "sombrer dans l'euphorie, au regard des ambitions diluées et du chemin encore à parcourir". Pour autant, "l'Union européenne, après l'électrochoc de la crise du Covid, a ouvert, hier au petit matin, une nouvelle page de son histoire", selon elle.

L'accord est "historique" parce que tout simplement "il était inimaginable il y a quelques mois", tempère Benoît Lasserre dans Sud-Ouest. Il appelle "à ne pas se laisser déborder par l'enthousiasme" et "l'euphorie".

Moins nuancé, l'éditorialiste du Courrier Picard, Jean-Marc Chevauché, juge que "l'accord ne sert absolument pas les intérêts de la France". Pour lui, "la petite musique d'Emmanuel Macron autosatisfait est ridicule" car "la France est la perdante absolue de cet accord fait sur son dos".

Aussi peu enthousiaste, Hervé Chabaud alerte dans L'Union sur "des détails qui ne sont pas rassurants" cachés, selon lui, sous un "emballage qui sied à la présentation politique".

Dans les Dernières Nouvelles d'Alsace, Didier Rose avertit aussi: "la parenthèse enchantée d'une solidarité affichée est à relativiser". Pour lui, le couple franco-allemand sort agrandi en façade mais ébranlé en coulisses" de cet accord.