L'accord du FMI sur sa dette est "un pas en avant" pour l'Argentine (ministre à l'AFP)

L'approbation par le Fonds monétaire international (FMI) d'un accord sur la dette de l'Argentine est un "pas en avant" pour la "stabilisation macroéconomique" et la "reprise économique" du pays, s'est félicité vendredi le ministre argentin de l'Économie Martin Guzman.

"C'est un pas en avant important pour l'Argentine dans le processus de stabilisation macroéconomique, qui permet au pays de continuer à créer les conditions pour pouvoir poursuivre la forte reprise économique qu'il connaît", a déclaré M. Guzman à l'AFP à Paris.

Le conseil d'administration du FMI a approuvé vendredi l'accord conclu début mars avec Buenos Aires sur un programme de restructuration de sa dette de près de 44 milliards de dollars, héritage d'un prêt record contracté en 2018 par le précédent gouvernement auprès de l'institution monétaire, qui a immédiatement décaissé une tranche de 9,65 milliards de dollars.

Pour M. Guzman, qui a rencontré en France le Club de Paris et l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le refinancement des dettes de 2018 et 2019 permettra une "plus grande stabilité" et stimulera "la croissance des investissements", ainsi que "la reprise de l'emploi et de la production".

La bonne nouvelle venant du FMI intervient dans le contexte de l'offensive russe en Ukraine, qui a notamment provoqué une hausse des prix des carburants.

Concernant la promesse faite au FMI de réduire le déficit public argentin de 3% en 2021 à 0,9% du PIB en 2024, le ministre de l'Économie a assuré que cela se ferait "sur la base de la croissance économique", donnant l'exemple de la dernière année fiscale.

"En 2021, (...) nous avons réussi à réduire le déficit primaire du secteur public de 6,4% du PIB en 2020 à 3% du PIB, dans le contexte d'une économie qui a augmenté de plus de 10%", s'est-il réjoui.

Le Parlement argentin avait approuvé le 17 mars l'accord conclu entre Buenos Aires et le FMI sur le refinancement de la dette de 45 milliards de dollars.

Le premier décaissement va permettre à l'Argentine de rembourser une échéance de 2,9 milliards de dollars d'ici le 31 mars et de renforcer ses réserves internationales.

Mardi, l'Argentine avait déjà obtenu le report d'une échéance de plus de 2 milliards de dollars auprès du Club du Paris, un groupe d'États créanciers spécialisé dans le traitement des défauts de paiements par la renégociation bilatérale des dettes publiques.