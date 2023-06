L'accord de recapitalisation de Latécoère validé

Le tribunal de commerce de Toulouse a homologué l'accord de recapitalisation de 283 millions d'euros du sous-traitant aéronautique Latécoère, a annoncé vendredi la société.

Très endetté, le groupe, qui fournit des aérostructures (portes et pièces de fuselage) et des câblages électriques à des clients comme Airbus et Boeing, a obtenu l'effacement de 183 millions d'euros de prêts garantis par l'Etat (PGE).

Son principal actionnaire, le fonds américain Searchlight Capital Partners, s'est par ailleurs engagé à effectuer une augmentation de capital d'"au moins 100 millions d'euros". Celle-ci doit être lancée "au quatrième trimestre", affirme Latécoère dans un communiqué.

"La réduction de la dette d'un montant de 183 millions d'euros interviendra à la clôture de l'augmentation de capital", précise le groupe, qui a déjà été restructuré quatre fois ces dernières années.

Latécoère a essuyé une perte nette de 127 millions d'euros en 2022 malgré un rebond de 39% de son chiffre d'affaires.

Le groupe a par ailleurs obtenu un rééchelonnement du remboursement de 85 millions d'euros de PGE "sans amortissement intermédiaire jusqu'à l'échéance du 31 décembre 2027".

Pour le directeur général de Latécoère Thierry Mootz, cité dans le communiqué, "cet accord qui renforce considérablement notre structure de capital nous permet de répondre aux exigences grandissantes de croissance de nos clients", alors que le secteur aéronautique connaît un franc rebond après avoir plongé pendant la pandémie.

Latécoère avait récemment annoncé prévoir de délocaliser en République tchèque et au Mexique les activités d'un de ses sites toulousains fabriquant des éléments de portes de Boeing 787.

Malgré ses difficultés, le groupe, qui employait près de 6.000 personnes dans le monde fin 2022, prévoit de recruter une centaine de personnes en France, selon la direction.