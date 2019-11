L'accord controversé de Google avec plus de cent cinquante hôpitaux aux Etats-Unis

Le géant numérique assure que le partenariat avec Ascension révélé par le « Wall Street Journal », qui lui donne accès aux données médicales de millions de patients sans leur consentement, est légal.

« Exclusif : Nightingale, le projet secret de Google, amasse les données personnelles de santé de millions d'Américains » : le titre de l'article publié par le Wall Street Journal, mardi 11 novembre, a de quoi faire peur. D'autant plus que, selon le quotidien, « les patients n'ont pas été informés » de cette transmission d'informations personnelles.

Le géant du numérique, par sa filiale « cloud » d'hébergement de données en ligne, a en effet signé un accord avec Ascension, un des plus gros acteurs de la santé aux Etats-Unis, qui exploite 2 600 sites de soins, dont cent cinquante hôpitaux et cinquante maisons de personnes âgées. Le contrat - le plus important négocié par Google dans le secteur - prévoit le transfert des dossiers médicaux complets : identité des patients, diagnostics, résultats d'examens, antécédents.

Le but est notamment de tenter de développer, grâce à l'analyse des données et grâce à l'intelligence artificielle (IA), des outils permettant de suggérer aux médecins des examens complémentaires, des prestations supplémentaires ou des traitements, voire d'identifier des anomalies dans le parcours de soins, explique le Wall Street Journal.

Le domaine sensible de la santé pose question

Comment est-il possible que les patients n'aient pas été informés ? Google et Ascension ont précisé a posteriori que l'accord était légal et respectait notamment le Health Insurance Portability and Accountability Act (Hippa). Ce texte de 1996 consacré au système d'assurance-santé américain prévoit que les acteurs privés du secteur peuvent partager des données sans mettre les patients au courant si « les informations sont utilisées pour aider l'entité à assurer ses missions de santé ». Or, c'est le cas, insiste Google : « Ces données ne peuvent pas être - et ne seront pas - combinées avec les autres données détenues sur des consommateurs par Google », assure l'entreprise dans son communiqué.

