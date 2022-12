L'Académie Mohammed VI, joyau de la formation marocaine

Azzedine Ounahi, Youssef En-Nesyri, Nayef Aguerd et Reda Tagnaouti sont tous les quatre issus de l'Académie Mohammed VI, près de Rabat. Sortie de terre en 2009, elle commence déjà à fournir la sélection nationale.

"Sa Majesté le roi Mohammed VI a voulu comprendre pourquoi le football était arrivé à ces difficultés-là. C'est-à-dire ne pas se qualifier à la Coupe du monde depuis longtemps, de ne pas être capable de passer le premier tour des Coupes d'Afrique et la non-qualification des jeunes dans les compétitions africaines et notamment mondiales." Nasser Larguet

" On était vraiment catastrophiques pendant six mois, et je me suis aperçu qu'il fallait changer de méthodologie." Nasser Larguet

Un projet colossal

Mardi 6 décembre, ils étaient trois. Trois joueurs marocains issus de l'Académie Mohammed VI à être titulaires lors de l'exceptionnelle victoire face à l'Espagne . Nayef Aguerd, Youssef En-Nesyri, et Azzedine Ounahi, qui a complètement charmé Luis Enrique., s'interrogeait-il en conférence de presse, malgré le revers. Pascal Théault, lui, le sait., affirme l'ancien joueur-entraîneur-formateur du SM Caen.S'il fait aujourd'hui les beaux jours de la formation de l'ASEC Mimosas à Abidjan, le Normand fut l'un des tout premiers à rejoindre l'Académie Mohammed VI, sortie de terre en 2009 sur décision royale, à Salé, près de Rabat., explique Nasser Larguet, nommé directeur du projet en 2007, alors que son contrat au RC Strasbourg prenait fin.Le royaume investit alors treize… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com