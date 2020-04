Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Académie de médecine appelle les Français à porter un masque sans attendre Reuters • 22/04/2020 à 16:15









L'ACADÉMIE DE MÉDECINE APPELLE LES FRANÇAIS À PORTER UN MASQUE SANS ATTENDRE PARIS (Reuters) - L'Académie nationale de médecine appelle mercredi tous les Français à porter sans attendre un masque, même artisanal, dès qu'ils sortent de chez eux, seul moyen à même d'endiguer, dit-elle, la propagation du coronavirus. Dans un communiqué, l'académie souligne que "le seul moyen de lutte consiste à empêcher la transmission du virus de personne à personne" et que les mesures de distanciation préconisées à cette fin sont "souvent mises en défaut dans les espaces restreints" comme les ascenseurs, les magasins et les transports en commun. "Pour être efficace, le port du masque anti-projections doit être généralisé dans l'espace public. Cette mesure ne peut avoir un impact épidémiologique sur la circulation du virus que si tout individu s'astreint à l'appliquer dès qu'il sort de son domicile", poursuit-elle, soulignant que sa recommandation s'applique à tous, y compris à ceux qui se sentent en bonne santé. Chacun, dit-elle, doit se considérer "comme potentiellement porteur du virus et contagieux". "Restreindre le port du masque dans les seuls transports en commun, c'est négliger tous les espaces publics où le risque demeure. "Subordonner cette obligation à la fourniture gratuite de masques par l'Etat, c'est conforter la population dans une situation d'assistance et de déresponsabilisation. "Enfin, attendre la date du 11 mai (ndlr, date prévue pour un déconfinement progressif) pour faire porter le masque aux Français, c'est accorder trois semaines de répit au SARS-CoV-2 pour qu'il continue de se transmettre, c'est accepter plusieurs milliers de nouvelles infections, donc plusieurs centaines d'hospitalisations et plusieurs dizaines de morts supplémentaires." (Henri-Pierre André, édité par Jean-Michel Bélot)

