L'AC Milan s'impose, Ibrahimovic voit double par Matthieu Cointe (iDalgo) L'AC Milan n'a pas manqué sa rentrée. Lundi soir à San Siro, les hommes de Stefano Pioli ont dominé Bologne dans leur premier match de la nouvelle saison de Serie A (2-0). D'une tête bien placée puis sur pénalty, Zlatan Ibrahimovic s'est offert un doublé pour mettre son équipe sur de bons rails. À 38 ans, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain en est à 5 buts sur ses trois derniers matches de championnat. Du côté de Bologne, Mitchell Dijks a récolté un deuxième carton jaune, synonyme d'expulsion, en toute fin de rencontre. Au prochain match, les Rossoneri affronteront le promu Crotone. Le choc face à l'Inter est programmé au 17 octobre.

