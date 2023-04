information fournie par So Foot • 07/04/2023 à 11:45

L’AC Milan prêt à tout pour prolonger Leão

Une amende contre quelques buts.

Sous contrat avec l’AC Milan jusqu’en juin 2024, Rafael Leão devrait prolonger son contrat dans les prochains jours. Un accord entre les deux parties aurait été trouvé selon Revelo, qui indique également l’effort financier consenti par les Rossoneri pour conserver leur attaquant aux onze buts et dix passes décisives cette saison. Milan aurait en effet accepté de payer une amende de près de 19 millions d’euros que l’international portugais doit verser au Sporting Portugal, son club formateur, qu’il avait brutalement quitté en 2018. Une rupture de contrat abusive – alors que les Lisboètes traversaient une crise en interne – pour rejoindre le LOSC, que le Tribunal arbitral du sport avait condamné en mars 2020. L’amende initialement de 16,5 millions d’euros aurait été majorée en raison des retards de paiement. En plus de cette somme, un brin plus élevée qu’un PV, la direction milanaise serait prête à offrir à Leão un salaire annuel de 5 millions d’euros. Ce qui ferait de lui l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif.…

MH pour SOFOOT.com