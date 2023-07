information fournie par So Foot • 06/07/2023 à 18:59

L’AC Milan et Monza annoncent la création d’un trophée Silvio Berlusconi

L’hommage au président.

L’AC Milan et Monza ont annoncé la création d’un Trophée Silvio Berlusconi, pour rendre hommage à l’ex-propriétaire des deux clubs, décédé le 12 juin dernier. Silvio Berlusconi a été propriétaire de l’AC Milan entre 1986 et 2017 et de l’AC Monza de 2018 jusqu’à sa mort.…

GD pour SOFOOT.com