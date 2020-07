Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'AC Milan et l'Atalanta Bergame dos à dos : la Juventus soulagée Reuters • 25/07/2020 à 00:05









L'AC Milan et l'Atalanta Bergame dos à dos : la Juventus soulagée par Florian Burgaud (iDalgo) Les derniers espoirs de Scudetto semblent s'être envolés pour l'Atalanta Bergame, tenue en échec (1-1) sur la pelouse de l'AC Milan, l'autre équipe invaincue depuis la reprise de la Serie A. Avec ce résultat, la Dea revient à cinq longueurs de la Vieille Dame qui n'aura qu'à s'imposer dimanche soir contre la Sampdoria pour s'adjuger un neuvième titre de suite. Dans cette rencontre du samedi soir, la première de la 36e journée, Duvan Zapata, en inscrivant son 18e but de la saison, a répondu à une frappe de toute beauté d'Hakan Calhanoglu. Au classement, les Rossoneri, assurés d'Europa League la saison prochaine, sont à une unité de l'AS Roma, cinquième.

