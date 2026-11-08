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L'AC Milan enchaîne contre le Genoa
information fournie par So Foot 08/11/2026 à 17:14

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L'AC Milan enchaîne contre le Genoa

L'AC Milan enchaîne contre le Genoa

Genoa 1-2 AC Milan

Buts : Ellertsson (88e) pour les Griffons // Cisse (13e), Pulisic (19e) pour les Rossoneri

Chirurgical. Après avoir remporté le Derby della Madonnina contre le voisin interiste lors de la dernière journée (3-1), l’AC Milan a chuté à domicile contre Ferencváros en Ligue Europa jeudi (0-2). Pour autant, les Rossoneri ont fait respecter leur rang ce dimanche après-midi face au Genoa pour finalement s’imposer 2 à 1 et porter sa série à six matchs consécutifs à l’extérieur sans défaite.…

LB pour SOFOOT.com

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