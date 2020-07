Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'AC Milan écrase Bologne et se replace Reuters • 18/07/2020 à 23:52









par Matthieu Cointe (iDalgo) L'AC Milan reste dans la course à l'Europe. Les Rossoneri ont dominé Bologne samedi au cours de la 34ème journée de Serie A (5-1). À San Siro, Alexis Saelemaekers a ouvert le score sur une passe de Théo Hernandez, avant qu'Hakan Calhanoglu ne fasse le break. Ismael Bennacer, Ante Rebic et Davide Calabria ont alourdi la marque en seconde période. Takehiro Tomiyasu a sauvé l'honneur dans la fin du premier acte. Au classement, Milan remonte à la 6ème place devant le Napoli et revient à une longueur de l'AS Roma, 5ème et provisoirement qualifié pour la prochaine Ligue Europa. L'équipe de Stefano Pioli n'a plus perdu depuis 8 matches en championnat. De son côté, Bologne reste 10ème et n'a plus rien à jouer dans cette fin de saison.

