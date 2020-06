Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'AC Milan dévore Lecce, la Fiorentina accrochée Reuters • 22/06/2020 à 21:59









L'AC Milan dévore Lecce, la Fiorentina accrochée par Léo De Garrigues (iDalgo) En ouverture de la 27e journée de Serie A, l'AC Milan a pris son temps mais a fini par s'imposer facilement à Lecce (1-4). Samu Castillejo a ouvert le score dès la 26e minute avant que Mancosu égalise peu avant l'heure de jeu. Ce but a eu pour vertu de réveiller les Milanais qui ont inscrit 3 buts rapides pour clore le match. Giacomo Bonaventura, Ante Rebic et Rafael Leao ont marqué. Au classement, Milan gagne deux places et se retrouve au 7e rang tandis que Lecce pointe à une inquiétante 18e place. Dans l'autre match du début de soirée, la Fiorentina a concédé le match nul face à la lanterne rouge Brescia (1-1). Germán Pezzella a répondu à l'ouverture du score sur penalty d'Alfredo Donnarumma. La Viola a terminé le match à 10 suite à l'exclusion de Martin Caceres.

