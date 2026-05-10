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L'AC Milan cède encore à domicile contre l'Atalanta
information fournie par So Foot•10/05/2026 à 22:50
L'AC Milan cède encore à domicile contre l'Atalanta
Milan 2-3 Atalanta
Buts : Pavlović (88
e
) et Nkunku (90
e
+4) pour Milan // Ederson (7
e
), Zappacosta (29
e
) et Raspadori (52
e
) pour l’Atalanta
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