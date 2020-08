L'aboutissement du Neymar Champion Project ?

Venu à Paris pour y occuper le rôle central qu'il ne pouvait avoir au Barça et guider le PSG vers les sommets européens, Neymar a jusqu'ici surtout dû se contenter d'un statut de spectateur impuissant des déboires parisiens sur la scène continentale. Enfin à 100 % et placé dans les meilleures dispositions par Thomas Tuchel, le Brésilien a pour la première fois depuis son arrivée l'opportunité d'accomplir sa destinée. Cela passe par un grand match et un succès face au Bayern en finale de la C1, ce dimanche soir.

Passation de pouvoir immédiate, changement de dimension retardé

Bayern-Paris, belle à retardement

La légende raconte que c'est en ouvrant le journal, le jeudi 9 mars 2017, que Neymar a pris la décision de quitter le Barça. Au lendemain d'uneportant bien plus son sceau (deux buts, une passe décisive) que celui de Lionel Messi (un but, sur un penalty obtenu par... Neymar), le Brésilien découvre avec amertume que la presse catalane n'a encore d'yeux que pour la. Et qu'il est donc condamné au rôle de numéro 2, du moins aussi longtemps que Leo portera le maillot. Qu'importe que les clés du jeu barcelonais lui soient promises, à moyen ou long terme : à 25 ans, dont quatre à grandir dans l'ombre de l'Argentin, le Ney n'avait plus le cœur à jouer les porte-flingues. La suite est connue.Un peu moins de cinq mois et 222 millions d'euros plus tard, le 5 août, c'est sous un autre maillot bleu et rouge - celui du club de la capitale - que Neymar s'affiche. Avec dans le dos le numéro le plus prestigieux, le plus fascinant : le 10. Celui par qui tout doit passer. Un numéro que Messi avait hérité de Ronnie, et qui lui était un jour destiné en Catalogne. Un numéro que Javier Pastore lui cède sans plus attendre à Paris, avant même son arrivée officielle dans la capitale. Un cadeau de bienvenue lourd de sens, ainsi justifié parau micro de la Cadena SER :Trois ans après cette passation de témoin entre la première recrue phare de l'ère QSI (en 2011) et la recrue la plus onéreuse de l'histoire, l'Argentin n'est plus là.