Kylie Jenner empoche un chèque de 600 millions de dollars grâce à sa marque de cosmétiques

Kylie Jenner, la demi-sœur de Kim Kardashian empoche un chèque de 600 millions de dollars. En mars 2019, le journal Forbes révélait que la fortune Kylie Jenner, la demi-sœur de Kim Kardashian, la superstar de la téléréalité avait dépassé la barre du milliard de dollars !Avec plus de 270 millions d'adeptes à travers ses canaux de médias sociaux personnels et de marque, la jeune femme âgée seulement de 22 ans vient encore d'arrondir ses fins de mois. Elle vient de céder pour la coquette somme de 600 millions de dollars à la marque américaine Coty 51 % des marques Kylie Cosmetics et Kylie Skin qu'elle a créés. I can't wait for all of the amazing things to come for @kylieskin and @kyliecosmetics! I'm excited to partner with @cotyinc to continue to expand my brands globally.. This is only the beginning!-- Kylie Jenner (@KylieJenner) November 18, 2019 Sur les douze derniers mois, Kylie Cosmetics, créée il y a tout juste quatre ans, a réalisé un chiffre d'affaires de 177 millions de dollars. De fait avec cette opération, Kylie Cosmetics est donc désormais valorisée à 1,2 milliard de dollars. Pour le groupe Coty, qui a annoncé sa volonté de se recentrer sur les activités cosmétiques et de la parfumerie vendues en grande distribution, cette acquisition a pour objectif de capter davantage un jeune public. Coty prévoit que cette opération aura un impact positif sur son bénéfice dès l'an prochain.Kylie Jenner dont la ligne de produits pour les fêtes de fin d'année est prévue dans les prochains jours devrait conserver son rôle dans la promotion et dans la création. Elle sera responsable du développement du portefeuille de produits, de la fabrication, de la distribution. Coty détiendra par ailleurs la licence des produits pour les ongles, la peau et pour les parfums. All i want for XMAS is YOU null my Holiday '19 exclusive collection launches November 19th at 3pm pst only on https://t.co/bDaiohhXCV! .. and to ...