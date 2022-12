Kylian Mbappé sort Paris du traquenard strasbourgeois

Lancé et pas vraiment inquiété, Paris a perdu les pédales en concédant l'égalisation avant de se retrouver à dix après un numéro de Neymar. Heureusement, Kylian Mbappé était là.

Paris S-G 2-1 RC Strasbourg

Poser le cuir à onze mètres de la cage, prendre son élan et une grosse inspiration, et envoyer la sphère au fond des ficelles. Ce geste, Kylian Mbappé l'a répété trois fois lors de la finale de la Coupe du monde, il y a dix jours . Autant dire que lorsque Gerzino Nyamsi a accroché le crack de Bondy dans la surface, à la 94minute de ce PSG-Strasbourg alors que le score était d'un but partout, le Kyks s'est léché les babines et ne s'est pas fait prier. Buteur en toute fin de match pour effacer 90 minutes d'échec face à Matz Sels, l'attaquant français permet aussi à Paris de s'éviter des maux de tête, à l'issue d'un match bizarre et crispant, au cours duquel Paris a démarré avec une allure juvénile (El Chadaille Bitshiabu couloir gauche pour sa première titularisation pro, Hugo Ekitike devant), Marquinhos a ouvert le score, marqué contre son camp puis s'est fait refuser le but de la victoire, et Neymar a récité son football avant de prendre deux cartons jaunes en une minute 20 et de de quitter le stade avant même les dix dernières minutes. Sacrée reprise.Pour clôturer un premier quart d'heures de bouchers seulement marqué par une percée de Nordi Mukiele (9), un coup franc excentré à gauche a permis à Neymar - passeur avec une parabole parfaite - et Marquinhos - buteur de la tête aux six mètres - de sécher leurs larmes qataries , face à une… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com