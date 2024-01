Kylian Mbappé reverse 30% de ses bénéfices à son association

Il peut demander autant qu’il veut au PSG finalement.

Le 18 janvier 2024, un numéro de l’émission Envoyé Spécial à propos du joueur parisien sera diffusé sur France 2. Dans cet épisode, Fayza Lamari, mère et agente du meilleur buteur de l’histoire du PSG (237 réalisations) a réaffirmé l’engagement associatif de son fils, lequel a créé le 20 janvier 2020 l’association Inspired by KM avec laquelle il permet à 98 enfants franciliens de pratiquer des activités sportives et culturelles. Selon des propos relayés par Le Parisien , 30% des bénéfices générés par toutes les entreprises de son fils sont reversés à son association : « Je lui avais dit on fait 50/50 mais on a discuté et on est tombé à 30 , rejoue la daronne, impitoyable en affaires. Je lui ai dit: « en dessous de 30 %, je ne fais pas! Je me retire et je fais comme tout le monde : je pars en vacances aux Maldives, mais je ne bosse pas pour toi ! » » …

QF pour SOFOOT.com