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Kylian Mbappé refuse tout feuilleton avec Leo Messi
information fournie par So Foot 23/06/2026 à 05:36

Kylian Mbappé refuse tout feuilleton avec Leo Messi

Kylian Mbappé refuse tout feuilleton avec Leo Messi

Plus belle l’envie. Alors qu’il vient de rejoindre Miroslav Klose et ses 16 pions en Coupe du monde, Kylian Mbappé dément tout feuilleton avec Leo Messi au sujet du record de buts inscrits dans cette compétition . Quelques heures avant le doublé du Kyks face à l’Irak (3-0), c’était le lutin de Rosario qui claquait ses 17 e et 18 e buts en Coupe du monde face à l’Autriche (2-0).

« Il n’y a pas de feuilleton, explique le capitaine des Bleus après sa 100 e sélection. Leo a toujours marqué, il marque et il marquera toujours. Je ne regarde pas ce qu’il fait, sinon je vais devoir en faire plus. Je regarde seulement mon équipe. Quand tu marques des buts, tu te rapproches de cette sphère, mais je le répète : pour moi, il est plus important de regarder notre progression.  »

SW pour SOFOOT.com

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