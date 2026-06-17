Kylian Mbappé réagit à son record de buts avec les Bleus

Kylian Mbappé réagit à son record de buts avec les Bleus

Le triomphe modeste et l’envie de toujours mieux faire. Non content d’être devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France et vainqueur face au Sénégal, Kylian Mbappé a vécu une belle journée à New York .

En zone mixte, le capitaine des Bleus est revenu sur cet accomplissement colossal , surtout à 27 ans, avec calme et sans affolement : « Je suis très content de pouvoir entrer un peu plus dans l’histoire de mon pays. C’est toujours ce que j’ai voulu faire. J’ai toujours placé ça au-dessus de tout » , a-t-il déclaré devant les micros.…

JF pour SOFOOT.com