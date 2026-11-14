Kylian Mbappé, pour un autre visage

Après quatre forfaits consécutifs, Kylian Mbappé retrouve l’équipe de France ce dimanche au moment où elle a le plus besoin de lui. Si le capitaine des Bleus n’a pas encore totalement lancé son aventure sous Zinédine Zidane, il a l’occasion de briller et d'emmener une nouvelle fois la France en quarts de finale de la Ligue des nations.

59 minutes, c’est le temps qu’a passé Kylian Mbappé sur le terrain avec le maillot frappé du coq depuis l’arrivée de Zinédine Zidane. Blessé en Turquie lors du premier match de cette ère et out pour la fin du rassemblement précédent, gêné aux ischio-jambiers pour avoir son mot à dire à San Siro et inverser la tendance face aux Italiens (3-1), le capitaine des Bleus devrait enfin faire son retour ce dimanche face à la Turquie. Une rencontre aux enjeux multiples pour le numéro 10 français, attendu en leader de cette équipe.

Un retour dans l’axe attendu

En septembre, c’est à gauche que Zidane voulait le voir. Le casting oblige le sélectionneur à revoir sa copie. « Vous avez retenu ça en septembre, mais Kylian va aussi pouvoir jouer à sa position préférentielle sur ce rassemblement, en pointe, et il n’y aura pas de souci » , répondait-il à un journaliste lors de l’annonce de sa liste. Privé d’Ousmane Dembélé, touché face à Barcelone fin octobre, d’Estéban Lepaul ou encore de Marcus Thuram, Zizou n’a pas d’autres options que de réaxer Mbappé. Bradley Barcola n’a pas vraiment pesé jeudi face aux Azzurri , Doué s’est (littéralement) cassé les dents sur la défense, et Éli Junior Kroupi doit encore prendre ses marques. Bref, le retour du capitaine tombe à pic.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com