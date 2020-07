Kylian Mbappé, peur sur la ville

C'est un Paris Saint-Germain heureux qui aurait du se coucher ce vendredi soir après avoir remporté la 13e Coupe de France de son histoire. C'est pourtant un PSG inquiet qui n'a pas réussi à trouver le sommeil, pensant à Kylian Mbappé qui vient chercher sa médaille en béquilles après avoir subi un tacle de Loïc Perrin plus tôt dans la rencontre. Le contre-la-montre pour que l'attaquant français soit de retour pour la Ligue des Champios a démarré.

Qui c'est qui veut des chevilles, évidement c'est les Verts

Le

Cette fois-ci le discours fut bref. Au moment de passer devant le président de la République Emmanuel Macron afin de recevoir sa médaille d'or, Kylian Mbappé, béquilles à la main et attelle à la cheville, grimace et lâche un "". Une phrase qui en dit autant que les larmes de l'attaquant français au moment de sa sortie, une heure plus tôt, après avoir été découpé par Loïc Perrin qui a voulu faire un mélange entre Zinédine Zidane et Sylvain Kastendeuch pour son probable dernier match en professionnel. De leur côté, les supporters parisiens repensent aux années passées. Aux blessures de Neymar qui a manqué le huitième de finale retour de C1 face au Real Madrid en 2018 et la double confrontation de Manchester United l'an dernier au même stade de la compétition. Et se disent que la malédiction s'est de nouveau abattue sur la capitale.Au moment de la sortie de Kylian Mbappé, les quelques supporters parisiens présents au Stade de France semblaient désabusés. Comme s'ils savaient que ce moment allait arriver sans savoir qui allait être la victime. Cette blessure était-elle prévisible ? Oui à écouter Thomas Tuchel qui en veut un peut à tout le monde. Aux Stéphanois d'abord : "" Mais aussi à l'arbitre : "".