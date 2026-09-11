Kylian Mbappé, pas si influent que ça ?

Pas le Mobutu promu sur les réseaux. Kylian Mbappé a débité pour France Football au sujet de son influence au sein des clubs par lesquels il est passé : « J’aurais bien aimé [avoir plus de pouvoir]. (Il rit.) Il y a des choses que j’aurais peut-être faites différemment. Non… Ça fait partie des fantasmes. Il y a un bon côté, ça m’a bien aidé et donné encore plus de notoriété. Le côté moins bien, c’est qu’il y a beaucoup de mensonges, d’imagination, parfois à l’excès. Mais ce sont les aléas d’une personne médiatisée qui ne laisse pas les gens indifférents. »

Le football, un jeu d’ego

« Ma dernière année à Paris, à part moi, il n’y a pas de star, confie le Kyks. Ousmane devient vraiment star après. Les gens associent toujours ego à star. Et pourtant, j’ai vu des joueurs, zéro demande de photo, zéro autographe, ils ont un ego comme ça. Mais beaucoup ont de l’ego, et pas que des joueurs. Des gens qu’on ne voit pas, dans les bureaux. » …

SW pour SOFOOT.com