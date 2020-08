Kylian Mbappé-Neymar, de la fuite dans les idées avec le PSG

Face au Bayern (0-1), Paris ne pouvait s'en sortir sans Neymar et Mbappé, ses deux leaders d'attaque. De quoi poser la question d'une dépendance qui, ce dimanche soir, aura fortement compromis les rêves de grandeur du club de la capitale.

Que les choses soient claires : on peut remporter une Ligue des champions sans que sa tête d'affiche ne soit dans un grand soir. La preuve : ce dimanche soir, le Bayern a su glaner sa sixième coupe aux grandes oreilles sans que ce glouton de Lewandowski ne puisse inscrire un 56but de la saison. Pas de bol pour Paris, il en a deux, des figures de proue. Et Neymar comme Mbappé sont totalement passés à côté de leur match. Des défaillances qui ont presque à elles seules anéanties les chances du PSG face à un collectif bavarois bien plus huilé, bien plus complet et donc bien moins dépendant de ses stars.Pour le duo étoilé parisien, la piste lisboète devait être le terrain propice pour réaliser leur numéro. Mais face au Bayern, les artistes se sont retrouvés sans voix, sans n'avoir jamais réussi à se débarrasser du trac inhérent à ce genre d'événement. Bien loin des déclarations d'avant-match du Français., assurait-il, au micro deC'est pourtant tout l'inverse qui s'est passé à l'instant T.Quand Neymar n'arrivait pas à dribbler la ligne de touche ou butait d'entrée sur Manuel Neuer, son comparse Mbappé ne pouvait faire mieux face au gardien allemand (à bout portant sur la remise d'Herrera avant la mi-temps ou même en face-à-face, bien qu'en position de hors-jeu) ou faire la différence par sa vitesse. Derrière, vu le déroulé du match, difficile de tomber sur les simples soldats comme Kehrer. Aussisoit-elle, cette bromance n'a jamais pu véritablement servir le PSG dans ce qui est sa plus belle épopée en Ligue des champions. Car c'est sans Mbappé, arrivé