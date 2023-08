Kylian Mbappé ne voulait pas poser avec le maillot « 2025 » il y a un an

L’image a bien vieilli.

Le 21 mai 2022, Kylian Mbappé prolongeait au bout du suspense au Paris Saint-Germain jusqu’en 2024, avec une année optionnelle selon sa convenance. Sauf que c’est bien avec un maillot « Mbappé 2025 » que le génie français avait alors posé. Le Parisien révèle ce jeudi que Kyks, en découvrant la tunique utilisée par Paris pour annoncer la prolongation ce jour-là, aurait affiché son désaccord, souhaitant plutôt – et logiquement – afficher « 2024 » sur celle-ci. Une requête qui aurait été refusée par la direction et le service marketing, malgré le risque pris et la confusion que cela a finalement engendré un an plus tard, puisque Mbappé a décidé de ne pas activer la fameuse clause pour étendre son bail et sera libre en juin 2024 s’il reste au PSG. Le club de la capitale peut désormais ressortir le cliché pour mettre la pression sur le joueur.…

JB pour SOFOOT.com