Kylian Mbappé ne veut pas être comparé à Ousmane Dembélé et Raphinha

On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Entre la défaite sur la pelouse du Real Betis (1-0), marquée par un penalty manqué de sa part, et l’entrée en lice du Real Madrid en Ligue des champions contre l’Inter, ce mardi soir, Kylian Mbappé est apparu un brin agacé en conférence de presse . Ciblé par la presse espagnole après le revers en Andalousie, le Français n’a pas apprécié une question sur son investissement défensif.

« Je fais beaucoup de choses que les autres ne font pas »

Alors qu’un journaliste lui a demandé si lui et Vinícius Júnior comptaient davantage défendre sous les ordres de José Mourinho, donnant l’exemple d’Ousmane Dembélé au PSG et de Raphinha au Barça, Kyks a remis les points sur les i : « Je ne sais pas. Bien sûr qu’on doit s’améliorer et je pense que c’est quelque chose de complètement naturel pour les joueurs, mais je peux faire l’idiot et te dire que je marque plus de buts que les deux que tu as mentionnés et qu’eux doivent marquer plus de buts pour être comme moi. (…) Je n’aime pas comparer, parce que je pense que je fais beaucoup de choses que les autres ne font pas. C’est un débat sans fin. » …

EL pour SOFOOT.com