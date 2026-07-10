Kylian Mbappé n’est pas triste pour Achraf Hakimi

Des amis ? Quels amis ? Potes dans la vie, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi croisaient une nouvelle fois le fer dans ce quart de finale de Coupe du monde entre la France et le Maroc. « Si je suis triste pour Achraf ? Non. Ce sera plus dur quand je vais le voir au vestiaire. Mais ici (sur le terrain) non. Il n’y a pas d’émotions, il n’y a pas de sentiment on est là pour gagner » , a répondu le capitaine des Bleus, limpide au micro de M6.

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TB pour SOFOOT.com