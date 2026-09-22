Kylian Mbappé n’est pas déçu de la Coupe du monde de l’équipe de France

Même pas un peu ? Interrogé par RFI sur la Coupe du monde de l’équipe de France, Kylian Mbappé dit ne pas l’avoir trouvée « décevante » . « Je pense que l’on a donné une bonne image de notre pays, on avait une équipe agréable à voir jouer » a précisé le capitaine des Bleus, en campagne médiatique pour le Ballon d’or depuis quelques jours. Une Coupe du monde dont il est le meilleur buteur historique avec 22 buts (en 22 matchs).

Mbappé a d’ailleurs admis ne pas avoir vraiment pris conscience de cette performance sur le moment mais est bien décidé à le remettre sur la table, alors que l’élection du Ballon d’or arrive à son terme (fin des votes prévue le 28 septembre prochain). Durant ce Mondial, Mbappé a terminé meilleur buteur (dix pions) avant de tomber, comme l’ensemble des Bleus, sur l’armada espagnole en demies.…

AB pour SOFOOT.com