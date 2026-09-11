Kylian Mbappé n'apprécie que modérément être comparé à un dictateur

« Kylian dictator » : Une phrase qui a fait notre été. Kylian Mbappé , alias Kyks, alias Mobutu, alias Mobut a réagit dans une interview donnée à France Football, sur l’image de tyran qui lui collait à la peau . L’homme classe ces comparaisons dans le registre du « bon enfant » et avoue en déceler « une partie qui est drôle ».

Évidemment, comme toute personne normalement constituée, Mbappé ne cache pas être saoulé de se faire comparer au grand répresseur du peuple congolais et y décèle « parfois un manque de conscience politique et humaine chez les gens » . …

ABS pour SOFOOT.com