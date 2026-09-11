 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kylian Mbappé n'apprécie que modérément être comparé à un dictateur
information fournie par So Foot 11/09/2026 à 15:45
Ajouter Boursorama à vos sources

Kylian Mbappé n'apprécie que modérément être comparé à un dictateur

Kylian Mbappé n'apprécie que modérément être comparé à un dictateur

« Kylian dictator » : Une phrase qui a fait notre été. Kylian Mbappé , alias Kyks, alias Mobutu, alias Mobut a réagit dans une interview donnée à France Football, sur l’image de tyran qui lui collait à la peau . L’homme classe ces comparaisons dans le registre du « bon enfant » et avoue en déceler « une partie qui est drôle ».

Évidemment, comme toute personne normalement constituée, Mbappé ne cache pas être saoulé de se faire comparer au grand répresseur du peuple congolais et y décèle « parfois un manque de conscience politique et humaine chez les gens » .

ABS pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un ancien du FC Nantes victime d’un accident impressionnant
    Un ancien du FC Nantes victime d’un accident impressionnant
    information fournie par So Foot 11.09.2026 16:09 

    Grosse frayeur pour Hull City. L’attaquant du club Sorba Thomas a été victime d’un accident de la route ce vendredi matin aux abords du centre d’entraînement du club. Le grave incident aurait eu lieu sur les coups de 9 heures et les premières images relayées sur ... Lire la suite

  • Le récit glaçant d'un joueur argentin arrêté et détenu par l'ICE
    Le récit glaçant d'un joueur argentin arrêté et détenu par l'ICE
    information fournie par So Foot 11.09.2026 15:36 

    Bloody American Dream. Matías Pourrain, arrêté en août dernier par l’ICE alors qu’il était à l’aéroport avec son équipe de Miami United, est revenu en détails à The Athletic sur sa détention. L’occasion, encore une fois, de mettre en lumière les agissements honteux ... Lire la suite

  • Williams arrête la sélection
    Williams arrête la sélection
    information fournie par So Foot 11.09.2026 15:09 

    Une étoile de moins au Ghana. Comme Rüdiger, Zambo Anguissa et bien sûr Messi, Iñaki Williams dit stop à la sélection à l’âge de 32 ans . « Je pense que le moment est venu de mettre un terme à mon parcours au sein de l’équipe nationale du Ghana » , a annoncé ce ... Lire la suite

  • Le Havre a trouvé un gardien de secours
    Le Havre a trouvé un gardien de secours
    information fournie par So Foot 11.09.2026 15:06 

    Metz, Lille et maintenant le Havre. Le grand Tour de France d’Arnaud Bodart se poursuit depuis son arrivée initiale dans l’Hexagone en janvier 2025. Après une demi-saison en Moselle, le gardien belge de 28 ans avait visé haut en s’engageant avec le LOSC à l’aube ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank