Kylian Mbappé n'apprécie que modérément être comparé à un dictateur
« Kylian dictator » : Une phrase qui a fait notre été. Kylian Mbappé , alias Kyks, alias Mobutu, alias Mobut a réagit dans une interview donnée à France Football, sur l’image de tyran qui lui collait à la peau . L’homme classe ces comparaisons dans le registre du « bon enfant » et avoue en déceler « une partie qui est drôle ».
Évidemment, comme toute personne normalement constituée, Mbappé ne cache pas être saoulé de se faire comparer au grand répresseur du peuple congolais et y décèle « parfois un manque de conscience politique et humaine chez les gens » . …
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer