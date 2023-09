Kylian Mbappé « mérite le Ballon d’or » selon Nasser Al-Khelaïfi

Pour ses prestations après les huitièmes de C1, notamment.

À quelques heures du Classique face à Marseille, Nasser Al-Khelaïfi a donné une interview à quelques médias, juste après le dernier entraînement, ce dimanche matin. Le président du PSG a notamment chanté les louanges de Kylian Mbappé, avec qui il s’était engagé dans un bras de fer musclé cet été. « Les problèmes que nous avons eus restent dans la famille et Kylian fait partie de la famille. Je suis fier de ce qu’il fait, et de ce que fait toute l’équipe » , a-t-il expliqué, dans des propos rapportés par RMC Sport. NAK va même plus loin et estime que Kyk’s n’a pas d’équivalent à l’heure actuelle : « Nous avons le meilleur joueur du monde, et pour moi, il mérite le Ballon d’or. » …

LT pour SOFOOT.com